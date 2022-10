‘A música de Gilberto Gil’ e Orquestra Sopro Novo Carioca neste fim de semana na Casa de Cultura Adolpho Bloch - Divulgação

‘A música de Gilberto Gil’ e Orquestra Sopro Novo Carioca neste fim de semana na Casa de Cultura Adolpho Bloch Divulgação

Publicado 13/10/2022 13:41

Quem aprecia a boa música brasileira, renascentista e temas de filmes tem encontro marcado neste fim de semana na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras. A programação especial, elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura, tem entrada franca e começa na sexta-feira, 14/10, às 19h30, com o show ‘A música de Gilberto Gil’. No domingo, 16/10, destaque para a Orquestra Sopro Novo Carioca, a partir de 14h30.

"Buscamos sempre oferecer boas opções para nosso público, dando palco aos artistas da cidade e trazendo talentos de fora para nos brindar com sua arte, nos mais variados estilos e em todas as formas de expressão. A Casa de Cultura está de portas abertas para receber a todos, venham conferir”, convida a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.

No show ‘A música de Gilberto Gil’, o pianista e tecladista Bruno Fonseca e o saxofonista Paulo Vitor darão um toque especial a alguns dos principais sucessos do compositor, cantor e instrumentista baiano, cuja obra mescla a tradição nordestina à modernidade do pop.

Formada por alunos do programa Sopro Novo Yamaha, a Orquestra de Flauta Doce Sopro Novo Carioca apresentará um repertório com música brasileira, renascentista e temas de filmes. Participação especial de alunos e professores da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli interpretando músicas de Chiquinha Gonzaga e seus contemporâneos.

Serviço:

• ‘A música de Gilberto Gil’ – Bruno Fonseca (piano) e Paulo Vitor (sax).

- Sexta, 14/10, 19h30.

Entrada franca.

• Orquestra Sopro Novo Carioca – Participação Alunos e Professores da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli.

- Domingo, 16/10, 14h30.

Entrada franca.