Jogos Estudantis de Teresópolis definem campeões no Vôlei, Handebol e provas de Orientação - Divulgação

Jogos Estudantis de Teresópolis definem campeões no Vôlei, Handebol e provas de OrientaçãoDivulgação

Publicado 13/10/2022 20:41

Realização da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer, os JETs contam com disputas em 12 modalidades e partidas em diversos locais, entre eles, o Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão.

No vôlei feminino, o Colégio São Paulo conquistou o pódio nas três categorias. Na Sub-17, o São Paulo venceu o CEM, que ficou com a medalha de prata; o George March levou a medalha de bronze e o Único ficou na 4ª posição. Na Sub-15, as meninas do São Paulo também conquistaram o ouro vencendo a escola Grandini; o CEM ficou em 3º lugar e a Escola Municipal Manoel de Medeiros com o 4º. O time da Sub-13 do SP venceu o CEM, levando o ouro; as escolas municipais Mariana Leite Guimarães e Manoel Medeiros ficaram na 3ª e 4ª posição, respectivamente.

O vôlei masculino teve como campeões, na categoria Sub-17 o Higino da Silveira, CESO, em 2º lugar, CIA José Francisco Lippi em 3º e Lions em 4º. Na Sub-15, o Colégio Estadual Lions ficou com a medalha de ouro, o CENA em 2º lugar, Serrano em 3º e Grandini na 4ª posição. Na Sub-13, o CENA conquistou o 1º lugar, com CESO em 2º, CEM em 3º e E. M. Manoel Medeiros em 4º.

O handebol masculino teve como vencedoras as seguintes escolas: na Sub-17, o George March levou o ouro, ficando o CESO em 2º, Único em 3º e E. M. Neidy Angélica em 4º lugar. Na Sub-15, o São Paulo venceu o Beatriz Silva na final, conquistando a medalha de ouro; as escolas municipais Manoel Medeiros e GEO Rose Dalmaso ficaram com o 3º e 4º lugar, respectivamente. Já na Sub-13, a equipe do CENA venceu o Beatriz Silva e levou o ouro; o GEO Rose Dalmaso ficou com a medalha de bronze e o time da E. M. Manoel Medeiros na 4ª posição.

No handebol feminino, as atletas do Colégio São Paulo conquistaram a medalha de ouro nas categorias Sub-17 e Sub-15. O Euclydes da Cunha ficou com a medalha de prata na Sub-17, o Único, em 3º lugar, e o time da Manoel Medeiros em 4º. Na Sub-15, o 2º lugar ficou com o Beatriz Silva, o 3º com o Colégio Betesda e o 4º com o GEO Rose Dalmaso. O Beatriz Silva foi o grande campeão da categoria Sub-13. O GEO Rose Dalmaso ficou com a prata e a Manoel Medeiros em 3º. O time da Escola M. Mariana Leite Guimarães ficou em 4º.

As provas de Orientação foram realizadas no Parnaso e tiveram os seguintes resultados: na Sub-14 Misto, o CEM, com os alunos Catarina, Cauã e Anita, ficou com o ouro; o Sakurá, com Thalita, Vitória e Michael, levou a prata; o CEROM, com Maria, Danilo e Gustavo, conquistou o bronze; e 4º lugar foi para o GEO Rose Dalmaso, com Laís, Isaque e Danilo. Na Sub-17 Misto, o ouro foi para o CEM, com João Victor, Lorena e José; a prata ficou com o GEO Rose Dalmaso, com Maria Eduarda, Pedro e Argus; o Sakurá - Eduarda, Arthur e Felipe, conquistou o bronze e o 4° Lugar ficou com a garotada do CEROM, com Isaac, Giovana e Kauã.