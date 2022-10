Servidores municipais participam de capacitação sobre comunicação pública e utilização de redes sociais - Bruno Nepomuceno

Publicado 14/10/2022 20:28

Ministrado pela Subsecretária de Comunicação Social, Jannaina Costa, o encontro teve o objetivo de qualificar os servidores para usar com mais eficiência as mídias sociais, entendendo o papel dessas plataformas para dar acesso à informação à população, com foco na prestação de serviço e no conteúdo de utilidade pública.

O conteúdo partiu de conceitos fundamentais da Comunicação Pública, com destaque para o esclarecimento sobre os princípios que regem a atuação nesta área, que são fundamentalmente os princípios da gestão pública: Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Eficiência e Publicidade.

Participaram da formação servidores municipais das secretarias de Cultura, Esporte e Lazer, Meio Ambiente e Turismo e da própria Assessoria de Comunicação, que puderam trocar experiências sobre a gestão das plataformas e o tipo de linguagem e de conteúdo que devem privilegiar em suas publicações.

"Nosso objetivo com esse encontro foi orientar os servidores que já atuam na gestão das mídias sociais de suas secretarias sobre a curadoria de conteúdo, a linguagem que deve ser utilizada, a forma de responder os cidadãos e outras questões pertinentes à gestão desse tipo de plataforma. Nossa intenção foi mostrar que as mídias são canais muito importantes para a relação da Prefeitura com a população, para prestação de serviço e também para prestação de contas das ações do Governo. Portanto, devemos cuidar para que sejam espaços de diálogo e transparência e que não podemos perder de vista que prestamos um serviço ao usar essas plataformas e que, portanto, precisam ter conteúdo qualificado, com linguagem acessível ao público tão variado que acompanha e que seja ferramenta para o exercício da democracia e da cidadania", comentou a Subsecretária de Comunicação.

O Subsecretário de Cultura, Ricardo Guarilha, pontuou a importância do curso para que todos os funcionários que lidam com as mídias sociais saibam usar a comunicação de forma clara e transparente. “O treinamento oferecido pela Assessoria de Comunicação Social foi determinante para que os funcionários envolvidos tivessem a oportunidade de obter informações práticas, para comunicar com clareza e dentro dos protocolos as ações desenvolvidas pelas várias secretarias em seus canais de divulgação.”

Atualmente, os canais oficiais da Prefeitura de Teresópolis nas redes sociais são:

PREFEITURA TERESÓPOLIS: (Instagram: prefeiturateresopolis / Facebook: prefeituradeteresópolis)

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: (Instagram: smdsteresopolisoficial / Facebook: smdsteresopolisoficial)

DEFESA CIVIL: (Instagram: defesaciviltere / Facebook: defesacivilteresopolisoficial)

MEIO AMBIENTE: (Instagram: COPBEA - adoteumamor.teresopolis / Parque Municipal - pnm.montanhasdeteresopolis)

CULTURA: (Instagram: terecultura / Facebook: culturateresopolis)

ESPORTE E LAZER: (Instagram: smelteresopolisoficial / Facebook: smelteresópolis)

EDUCAÇÃO: (Instagram: sme_teresopolisoficial / Facebook: smeteresopolisoficial)

SAÚDE: (Instagram: smsteresopolisoficial / Facebook: smsteresopolisoficial)

TURISMO: (Instagram: turismo.teresopolis / Facebook: smtur.teresopolis)