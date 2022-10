Batalhão da Polícia Militar em Teresópolis recebe novas viaturas semiblindadas - Reprodução mídias sociais

Publicado 16/10/2022 10:15

O secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires realizou na última terça-feira (11), a entrega de 31 novas viaturas semiblindadas aos comandantes dos batalhões da PMERJ. O evento aconteceu no Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro próximo ao antigo Museu do Índio. Foram entregues 28 viaturas do modelo Mitshubishi e outros três veículos Ford Ranger que foram destinadas ao Programa Maria da Penha. Durante a solenidade também foram distribuídas 5 motocicletas XRE 300.

A remessa das 31 viaturas semiblindadas fazem parte de um pacote de aquisições de 513 veículos com essa nova configuração, feito pela SEPM este ano. Os lotes começaram a ser entregues no final do mês de agosto. De acordo com o contrato estabelecido com o fabricante, o processo de entrega será concluído até o final deste ano.