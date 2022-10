JETs 2022: Colégio Estadual Higino da Silveira e CEROM são os campeões no Futebol - Divulgação

JETs 2022: Colégio Estadual Higino da Silveira e CEROM são os campeões no FutebolDivulgação

Publicado 17/10/2022 15:18

Realização da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer, os Jogos Estudantis de Teresópolis reúnem 26 escolas públicas e privadas, contam com disputas em 12 modalidades e partidas em diversos locais, entre eles, o Várzea Futebol Clube e o Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão.

Na categoria Sub-17, o time do Higino da Silveira levou a medalha de ouro ao vencer o CEROM na final do Futebol, ficando o Centro Educacional Roger Malhardes com a medalha de prata. O 3º lugar foi para o Colégio Único e a 4ª posição para o George March.

Na Sub-14 de Futebol, o CEROM conquistou o 1º lugar no pódio ao vencer a equipe da Escola Municipal Mariana Leite Guimarães, que levou a medalha de prata. A medalha de bronze ficou com o George March e o 4º lugar com o Sakurá.