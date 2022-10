Desenvolvimento Social finaliza curso sobre abusos de crianças e adolescentes em parceria com o NAP, do Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz - Divulgação

Publicado 17/10/2022 13:50

O NAP – Núcleo de Apoio aos profissionais que atendem crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos - faz parte do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), vinculado à Coordenação de Atenção do IFF/Fiocruz. O curso durou cerca de dois meses (com oito aulas, sendo uma por semana) e atendeu a 85 profissionais ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Teresópolis e também das secretarias municipais de Educação e Saúde, entre outros.

Presente ao evento, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, ressaltou a importância de cursos de capacitação como este realizado em parceria com o NAP: “Esse é um trabalho fantástico para nós, com o apoio fundamental da Fiocruz e de muita importância para a proteção e a preservação dos direitos de crianças e adolescentes. Precisamos de comprometimento com esse trabalho. Infelizmente, devemos lembrar que, entre 2016 e 2020, no Brasil, 35 mil crianças foram mortas violentamente”, comentou Amaral.

Também estiveram presentes à cerimônia a coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) de Teresópolis, Karla Ribeiro, e os professores do IFF/Fiocruz, Dra. Rachel Niskier, Nirelle Marinho e Sérgio Henrique Teixeira.

Segundo a Dra. Rachel, o próximo passo a ser dado pelos capacitados no curso é a “implantação de um Núcleo de Apoio Intersetorial e Assessoria aos Profissionais que atendem crianças e adolescentes em situação de violência no território de Teresópolis”. Para ela, a tarefa agora é “construir o projeto político e pedagógico para a implantação do núcleo”.

Desde a sua criação, em 2000, o NAP realiza anualmente cursos de 32 horas dirigidos a profissionais de diversas categorias, já tendo contabilizado mais de 1.000 participantes.