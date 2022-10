Outubro Rosa: Secretaria de Esporte promove aulão de alongamento para conscientização e prevenção do câncer de mama - Bruno Nepomuceno

Publicado 17/10/2022 18:05

Realizado no Ginásio Poliesportivo Pedro Rage Jahara (Pedrão), a ação teve como proposta chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama e a importância da prática de atividades físicas.

A aula foi conduzida pelo professor da turma de alongamento, Lisardo, que reforçou durante a aula que a prática de atividade física é um dos fatores preventivos do câncer de mama. “Em primeiro lugar, iniciativas como essa são muito bacanas porque atividade física é saúde e prevenção para o diagnóstico precoce do câncer também. A minha aula teve como principal objetivo despertar a conscientização sobre o câncer de mama, além de mostrar a importância da prática da atividade física aliada à prevenção. Como de costume, a alegria e a diversão tomaram conta do ambiente e foi uma manhã de muito aprendizado”.

A secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia, destacou a importância da prevenção ao câncer de mama. “O Outubro Rosa é muito importante para todos, principalmente mulheres, pois chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer. E cuidar da nossa saúde é fundamental, e unindo com a atividade física contribui para longevidade como também aumenta o nosso bem-estar e qualidade de vida. O aulão trouxe um misto de sentimentos, foi tamanha alegria ver o sorriso no rosto de cada aluno”.

Dona Nair Barreto, uma das alunas das turmas de dança sênior e alongamento, comentou sobre a iniciativa e disse que cuidar da saúde é importante e, fazer isso incluindo atividades no dia a dia, é recompensador. “Essa ação foi muito importante, pois está homenageando nós mulheres, incentivando para cuidarmos da nossa saúde e nos prevenir contra o câncer de mama. Eu sou uma das alunas mais antigas das turmas, com 94 anos nunca deixei de praticar exercício físico, pois sei que a prática contínua de exercícios promove saúde física e mental, além de ajudar a viver uma vida mais longa e com mais qualidade e bem estar”.

Simone lima, aluna das turmas de alongamento e yoga, ressaltou que a prática de atividade física gera uma grande quantidade de benefícios para o nosso corpo e também para nossa mente. “É muito importante cuidarmos da nossa saúde, pois sem ela não somos nada. Essa iniciativa da Secretaria de Esporte foi muito positiva, pois precisamos mostrar à população, principalmente as mulheres, que o diagnóstico precoce é a principal maneira de detectar doenças, inclusive o câncer, e agilizar o processo de cura ou melhora. Parabéns ao professor Lisardo, por realizar a nossa aula de uma forma leve e alegre, e nos incentivar a cuidar da saúde sempre em primeiro lugar”.