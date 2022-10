Assistidas pelo CRAS Alto participam de palestra sobre prevenção ao câncer de mama - Divulgação

Publicado 19/10/2022 16:53

A palestrante foi a médica e fisioterapeuta Gabriella Martuchelli. Cerca de 20 mulheres participaram do encontro, que terminou com um lanche e entrega de rosas à palestrante pela coordenadora do CRAS Alto, Adriana Marques.

A doutora Gabriela começou a palestra quebrando a formalidade: organizou a “plateia” numa grande roda. Ao centro, começou a conversar com suas já conhecidas espectadoras, pedindo que dessem depoimentos. “Tive um tumor de mama em 2013 e fiz cirurgia de retirada da mama direita. Coloquei prótese e segui a vida. Em 2015, descobri que estava com outros dois cânceres, na tireoide e no pulmão. Fiz novas cirurgias, me tratei e estou aqui. Todos nós viemos ao mundo com o nosso passaporte já carimbado”, afirmou emocionada uma das senhoras presentes.

Grávida, a Dra. Martuchelli narrou sua própria experiência com um câncer de útero, anos atrás. “Me tratei e agora estou aqui, gerando uma nova vida”, comentou. “Hoje, os tratamentos são bem menos agressivos e há exames que são muito baratos, o que ajuda muito”, completou ela. Segundo a doutora, que é especialista e dá aulas de fisioterapia oncológica, os casos de câncer de mama e outros aumentaram muito durante a pandemia, por conta do medo de sair de casa. Outro fator decisivo foi o estresse. “Qual é o principal causador de câncer hoje? O estilo de vida da maioria, com estresse, tristeza, depressão e sedentarismo. Temos que buscar alguma coisa que dê prazer pra gente no dia a dia!”, ensinou a médica.