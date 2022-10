Inscrições para o Vestibular Cederj 2023.1 terminam na próxima quinta, 27 - Divulgação

Publicado 19/10/2022 16:03 | Atualizado 19/10/2022 16:08

As inscrições para o Vestibular CEDERJ 2023.1 seguem abertas até a próxima quinta-feira, dia 27 de outubro. No total, são 60 vagas, 30 para Pedagogia e 30 para Geografia, ambas para a UERJ, no polo Cederj Teresópolis. Para mais informações, acesse: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2023-1/

O vestibular usará notas de várias versões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos que pretendem utilizar as notas do Enem devem seguir as regras estabelecidas por cada universidade. A prova será aplicada no dia 27/11/2022 e o resultado final será publicado no dia 28/12/2022.

Cederj em Teresópolis

A instalação do Polo Cederj, assim como a permanência da UERJ no município, são frutos da política de estímulo ao Ensino Superior desenvolvida pela Prefeitura de Teresópolis por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. A intenção é aumentar gradativamente a oferta dos cursos de graduação, para que quem mora em Teresópolis não precise deixar a cidade para cursar uma universidade pública.

Administrado pela Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Cederj é mantido através de recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Parte desses recursos também é gerada em cooperação com a Prefeitura de Teresópolis.