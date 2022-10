‘Trumbricando’: show de palhaçaria homenageia o Mês da Criança - Divulgação

Publicado 18/10/2022 19:59

A Palhaça Trumbica promete encantar o público nesta sexta-feira, 21/10, com o espetáculo ‘Trumbicando’. Unindo a arte da palhaçaria e um divertido show de bolhas, a apresentação é repleta de truques e cores em forma de bolhas de sabão.

A homenagem pelo Mês da Criança acontece às 10h, no Centro Cultural Bernardo Monteverde, unidade da Secretaria Municipal de Cultura no bairro do Alto e sede da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli.

“O mês é das crianças, mas os adultos também estão convidados a conferir a performance da artista circense Dryele Soares como a querida Palhaça Trumbica. Vamos nos divertir juntos”, convida a secretária de Cultura, Cléo Jordão.

Serviço

• Espetáculo ‘Trumbicando’ – Com a Palhaça Trumbica

Dia: 21/10, sexta-feira

Hora: 10h

Local: Centro Cultural Bernardo Monterverde

(Av. Oliveira Botelho, 210, sobreloja – Alto)

Entrada franca.