Parque Municipal inicia cadastros no Programa Municipal de Observação de Aves - Luca Bezerra

Publicado 19/10/2022 16:10

A primeira propriedade a ser cadastrada foi o Sítio Saíra Azul Orgânicos, localizado na região de Santa Rita, diretamente conectado às florestas protegidas do PNMMT.

Publicado no Diário Oficial 145 de 04 de agosto de 2022, o programa municipal de observação de aves visa estimular a atividade turística no município, principalmente no entorno de unidades de conservação. O objetivo principal é fortalecer atividades locais que já trabalham e/ou produzem algum tipo de produto, seja cultivo, hospedagem e atividades de ecoturismo. A observação de aves é uma atividade que vem crescendo no Brasil e no Mundo. Teresópolis possui uma grande vocação para o tema, principalmente por abrigar em seu território três unidades de conservação da modalidade Parque em esferas políticas diferentes, além de contar com diversas Reservas do Particular do Patrimônio Natural.

A conservação ambiental também ganha com a prática de observação de aves, principalmente considerando que os observadores possuem predileção em caminhar em ambientes bem conservados, buscando o melhor registro da ave que procura. Neste aspecto, as áreas protegidas são o foco predileto destes observadores.



SÍTIO SAÍRA AZUL

A visita ao Sítio Saíra Azul marca um grande passo e conquista deste programa. A propriedade, unidade de produção orgânica certificada, já trabalha com diversos atrativos turísticos, como hospedagem, café da manhã e almoços para grupos e hóspedes, visita guiada e venda de produtos orgânicos. Além disso, está parcialmente inserida nos limites do PNMMT, protegendo um importante fragmento florestal da unidade de conservação municipal.

Em atividade exploratória realizada no dia 15/08/2022, o observador profissional de aves Luca Barboza registrou na propriedade mais de 120 espécies de aves, como a corujinha do mato, pica-pau-verde-barrado e o bacurau ocelado, espécie está com o primeiro registro para o município de Teresópolis. Além da grande diversidade de aves, o fotógrafo também registrou um grupo da espécie de primata ameaçado de extinção, o Sagui-da-serra- escuro, espécie que já vem sendo estudada e monitorada em outra região do PNMMT e agora passa a ganhar um novo registro.

“Recebi o convite para realizar um levantamento de espécies no Sítio Saíra Azul com muito entusiasmo, afinal, eu já conhecia o entorno e sabia do potencial. Ao chegar no local me surpreendi positivamente com a recuperação realizada no local, parte da mata já se recuperando, e boa parte da mata primária ainda intacta. E embora essa região tenha uma mata mais seca que o normal em Teresópolis, na parte mais alta encontramos ainda um pouco da mata úmida característica da cidade. O que faz o local ter uma grande variedade de espécies, assim como uma boa quantidade de indivíduos. Creio que ainda vamos ver novas espécies no local,” destacou o observador de aves, Luca Barboza.

A propriedade, neste aspecto, já se mostra extremamente relevante para a conservação da natureza e das espécies da avifauna. Além disso, também protege uma espécie de primata ameaçada de extinção.

Os proprietários do Sítio, Ester Farinha e Mário Costa acrescentaram sobre a nova atividade em sua propriedade: “Estamos muito orgulhosos porque, através de nosso trabalho, conseguimos contribuir para a preservação da fauna e flora da região de Santa Rita. Um ambiente livre de agrotóxicos, que não compactua com a caça e captura de animais silvestres, nos presenteia com a beleza das cores e cantos dos pássaros, além da presença dos saguis e outros animais. Ao PNMMT só temos a agradecer pela parceria e constante apoio”.