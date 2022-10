Mais um jovem é assassinado por arma de fogo em Teresópolis - Divulgação

Publicado 20/10/2022 20:59

A polícia tem registrado cada vez mais fatos como este, pois tem se tornado rotineiro esse tipo de ação.

Policiais militares do Setor Delta, os cabos Paradela e Pinheiro, foram acionados para o bairro do Meudon para verificarem uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, juntamente com as guarnições dos Patamos, os agentes constataram um jovem baleado. O Corpo de Bombeiros foram chamados, mas ao chegar ao local viram que o jovem Kauã da Cruz Souza, de 19 anos, já estava sem vida.

Ao periciarem o cadáver, policiais civis encontraram com o mesmo 3 tabletes de maconha.

A polícia trabalha para identificar o autor do crime, que por registros de câmeras, pode ter agido sozinho e que o mesmo estava em uma motocicleta.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser passadas para os telefones 190 e 2742-7755. Não é necessário se identificar. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP), entre janeiro e agosto deste ano foram registrados 14 assassinatos em Teresópolis, seis a mais do que no mesmo período do que em 2021.