Trem da Alegria se veste de rosa em campanha contra o câncer de mamaAndréa Brito

Publicado 20/10/2022 20:37 | Atualizado 21/10/2022 12:10

Moradores e visitantes de Teresópolis participaram de passeio na jardineira do Tio Rogério, durante projeto de conscientização sobre como prevenir uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil: o câncer de mama. O evento idealizado pelo Hospital São José faz parte do Outubro Rosa, campanha do governo federal para alertar a população sobre exames capazes de identificar no início a doença.



Durante a ação, passageiros foram orientados por especialistas da área de saúde sobre as formas de tratamento, causas e medidas de para evitar a doença. Entre os participantes estavam enfermeiros do setor de oncologia do hospital que distribuíram panfletos, brindes e aferiram glicemia e pressão arterial.

Diretora Executiva do Hospital São José, Patrícia de Toledo , falou com exclusividade ao Dia



O DIA: Como surgiu a ideia do Outubro Rosa com trenzinho?

Patrícia de Toledo: Na verdade, todo ano tem a caminhada do Outubro Rosa. Este ano, a gente fez uma reunião com toda a equipe para fazer alguma coisa diferente. A própria equipe teve a ideia do trenzinho, que é um marco de Teresópolis. A partir daí, a gente entrou em contato com o Rogério, e a equipe de comunicação fez toda ponte. O objetivo é que a gente possa trazer essa prevenção extra muros, para passar por toda cidade divulgando a importância da prevenção.



O DIA: E a atividade conta com brindes, com panfletos, como é feito isso?

Patrícia: Isso, as pessoas embarcam no trem, elas recebem bolsinha com folder explicativo sobre prevenção do outubro rosa, novembro azul, várias dicas de saúde, esse trem ele faz algumas paradas. Nas paradas nós vamos fazer aferição de pressão, medição de glicemia, algumas ações de saúde preventiva. A gente vai até a praça da igreja matriz e retorna fazendo essas paradas. Uma coisa importante que a gente queria ressaltar é que o trenzinho é uma forma leve de falar as vezes de um assunto pesado, então é uma forma, como é que vou dizer? Extrovertida de tocar num assunto as vezes delicado, e as vezes um tabu.



Proprietário do Trem da Alegria, Rogério Modesto, falou ao DIA sobre a importância das empresas de Teresópolis abraçarem a causa do Outubro Rosa e do papel social desempenhado pelos empresários nessas ações.

O DIA: Como o senhor recebeu o convite do HSJ para participar da campanha do outubro rosa?

Rogério Modesto: Recebi o convite com muita alegria, com muito prazer mesmo, por poder estar participando este ano desta campanha. Eu acho que a conscientização do câncer de mama e de outras doenças também é muito importante. Toda empresa tem o compromisso com a parte social, e a gente precisa estar atuante. O trem da alegria apoia toda e qualquer campanha. Na Semana das crianças, apoiamos várias campanhas em torno das crianças, e agora o Outubro Rosa.