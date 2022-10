Fortalecimento da gestão pública - Divulgação

Publicado 21/10/2022 10:34

A equipe do Cadastro Único e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, participaram da Jornada Auxílio Brasil, em Volta Redonda (RJ). No evento, técnicos do Ministério da Cidadania estiveram presentes para conversar com os responsáveis pela área de Assistência Social dos municípios do Rio de Janeiro, para discutir inovações do programa Auxílio Brasil, do governo federal.

Com a presença de representantes do Cadastro Único Federal e do Ministério do Esporte, o evento também reuniu gestores da assistência social e Coordenadores do Cadastro Único de todos os municípios do Rio, e apresentou os novos benefícios que serão oferecidos para os cidadãos cadastrados no CadÚnico, além de novos aplicativos que serão lançados para facilitar o acesso à informação pelos beneficiário do programa Auxilio Brasil.

“Este evento mostra a preocupação do governo federal com a aplicação dos recursos para a área da assistência social repassados aos municípios e fortalece a gestão desses investimentos”, comentou o Secretário Amaral.

Segundo o Secretário Executivo do Ministério da Cidadania, Luiz Galvão, presente ao encontro, “existe uma demanda recorrente de apoio e capacitação técnica por parte tanto da rede municipal quanto estadual e a proposta da jornada é justamente essa: um evento técnico onde estamos frente a frente com os responsáveis pela execução da política pública, nos estados e nos municípios”. Também estiveram presentes à jornada o Secretário Estadual de Desenvolvimento Social do RJ, Júlio Saraiva, e a gestora do Cadastro Único e coordenadora do Auxílio Brasil em Teresópolis, Cirlene Rocha da Silva.