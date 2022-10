Projeto Levanta Mulheres reúne 30 expositoras em evento no Condomínio Weekend Club - Reprodução mídias sociais

Projeto Levanta Mulheres reúne 30 expositoras em evento no Condomínio Weekend ClubReprodução mídias sociais

Publicado 21/10/2022 18:04

Artesãs são também moradoras do Weekend Club Andréa Brito

Julia Serafim brindou os presentes com show intimista Reprodução mídias sociais

Grupo de mulheres formado por empresárias de vários setores da economia do município procura novas formas de divulgação de seus produtos. Com encontros regulares, organizados por Karla Dantas, as participantes trocam experiências e divulgam suas empresas. O maior objetivo das reuniões é permitir a criação de redes de contato, visando o fortalecimento do comércio local em Teresópolis.Artesãs, que também são moradoras do Condomínio Weekend Club, participaram divulgando seus trabalhos, entre elas, Mônica Genuíno de Oliveira, miniaturas ,Maria Alice Siveira de Castro, cartonagem, Sônia Lins, artista plástica, Sylvia Hendrich, decoração e Mariza Reinolds, pintura em madeira. Sônia Lins destacou a importância do evento para fazer a divulgação dos trabalhos e sobre a necessidade de haver curadoria para as obras de arte. “A presença de um curador é fundamental para conseguirmos expor nossas produções, como no meu caso, que sou artista plástica.”, afirmou Sônia Lins, irmã do cantor Ivan Lins.As 30 e os convidados puderam se divertir ao som do pocket show da cantora e musicista Júlia Serafim, que brindou a todos com música no estilo voz e violão, levando o público presente a cantar junto e até dançar ao som de canções nacionais e internacionais do repertório da cantora.