Criançada se diverte com a Palhaça Trumbica e sua arteDivulgação

Publicado 21/10/2022 17:14

Quem compareceu ao espetáculo ‘Trumbicando’ nesta sexta, 21/10, no Centro Cultural Bernardo Monteverde, no Alto, se divertiu a valer com a arte da Palhaça Trumbica

Com muitas brincadeiras e truques de mágica, a artista circense Dryele Soares arrancou risos e espalhou alegria na apresentação gratuita, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura em comemoração ao Mês da Criança.







O ponto alto foi um divertido show de bolhas de sabão, que uniu os participantes numa animada competição de formas surpreendentes.