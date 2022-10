Adolescentes do Projeto Jovem Alerta CIEE participam de debate sobre bullying no CRAS Alto - Divulgação

Publicado 21/10/2022 17:19

Durante a ação, conduzida pela psicopedagoga e Coordenadora do equipamento, Adriana Marques, foram realizadas dinâmicas e atividades voltadas à prevenção e ao combate ao bullying, conscientizando os participantes a respeito dessa prática abusiva e suas consequências.

A roda de conversa teve também como objetivo debater temas fundamentais para a formação desses adolescentes e jovens, levando para o dia a dia questões de respeito às diferenças, reflexões sobre o tema, as formas com que o bullying acontece e como o adolescente que está sofrendo com essa violência pode procurar ajuda para enfrentar e superar o problema.

O CRAS Alto realiza ações de capacitação, cursos e atendimentos à população, além de debates e palestras. O endereço é: Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 190, Várzea. Telefone: 3641-3019.