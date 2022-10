‘Dia Olímpico’ do COB acontece em Teresópolis esta semana - Divulgação

Publicado 24/10/2022 19:38

Organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e do Clube Comary, Teresópolis terá o 1º ‘Dia Olímpico’, nesta terça, 25, e quarta, 26. O evento é destinado para as escolas municipais de tempo integral de Teresópolis (EMOTs e GEO), atendendo a cerca de 900 alunos do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal do Ensino.

A atividade tem como objetivo promover modalidades do esporte olímpico. A programação acontecerá em dois períodos, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30 e contará com apresentação teatral do Movimento Olímpico, oficinas para os estudantes e palestra para os educadores sobre Educação Olímpica, com o professor Rodrigo Rodrigues. Os alunos irão experimentar quatro modalidades esportivas: Judô, Atletismo, Basquete 3X3 e Badminton.

A Rede Municipal de Ensino de Teresópolis possui 17 EMOTs (Escola Municipal Olímpica de Teresópolis) funcionando em unidades localizadas na cidade e no interior.