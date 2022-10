Feriado pelo Dia do Servidor Público é transferido para 14 de Novembro - Divulgação

Feriado pelo Dia do Servidor Público é transferido para 14 de NovembroDivulgação

Publicado 24/10/2022 11:43

A medida acompanha o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que optaram por adiar as celebrações. O objetivo é evitar abstenções de integrantes do funcionalismo no segundo turno das eleições, marcado para 30 de outubro.

Pelo Decreto 5.838/2022, publicado nesta sexta, 21/10, em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico do Município, o dia 14 de novembro será ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Haverá expediente no sistema de plantão apenas em setores essenciais, como coleta de lixo, serviços de saúde e segurança pública.