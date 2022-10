Teresópolis Artes Manuais leva artesãos para a maior Feira da América Latina - Bruno Nepomuceno

Publicado 25/10/2022 19:06

A Secretaria Municipal de Cultura vai levar um grupo de artesãos da feira Teresópolis Artes Manuais para a Mega Artesanal 2022.

O objetivo é dar oportunidade desses profissionais de ficarem por dentro das novidades, acompanharem lançamentos de materiais, conferirem técnicas e trocarem experiências sobre essa importante atividade produtiva.

“O transporte gratuito e sem custos aos cofres públicos é resultado de articulação da Primeira-dama Paula Schütte Claussen, madrinha da nossa feira Artes Manuais, com empresários locais. Como em 2018 e 2019, a Gestão Municipal oferece aos nossos artesãos a chance de aperfeiçoar a sua arte, aprimorar a sua produção artesanal, garantir renda e contribuir com o desenvolvimento local”, destaca a secretária de Cultura, Cléo Jordão.

De acordo com Fátima Cunha, coordenadora de Feiras Temáticas de Artesanato da Secretaria de Cultura, “é uma grande feira de trabalho que oferece oficinas e cursos gratuitos, materiais diversificados e o que há de mais recente em técnicas e tendências de mercado para o artesão dar ainda mais qualidade para a sua produção, tudo de graça”.

Trabalhando com cerâmica e costura criativa, Marilu Andrasan garantiu a sua vaga. “Fui em 2018 e voltei com uma mala com materiais e equipamentos para o meu trabalho. A gente fica maravilhada com as novidades! Vou novamente esse ano, é uma oportunidade imperdível”, opina a artesã.