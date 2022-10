Mais de 900 alunos da Rede Municipal participam do 1º Dia Olímpico de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 25/10/2022 19:02

Mais de 900 alunos das escolas municipais de tempo integral (EMOTs e GEO) participam, nesta terça, 25, e quarta, 26, do 1º Dia Olímpico de Teresópolis. Promovido pelo programa ‘Transforma’ do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), o evento, que tem o objetivo de divulgar as modalidades olímpicas, conta com a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e do Clube Comary. Uma presença especial alegrou ainda mais as crianças, o mascote do COB/Time Brasil Ginga.

A secretária de Educação, Satiele Santos, deu as boas-vindas aos estudantes e destacou a felicidade da Secretaria ter conseguido trazer a atividade para o município. “Hoje é um dia muito feliz em que se concretiza a parceria fechada com o COB. O programa ‘Transforma’ tem sido de extrema importância para os nossos alunos na caminhada pós-pandemia. Não é só uma questão pedagógica que deve ser levada em conta, tudo o que vem sendo trabalhado nesse programa, que traz alegria, acolhimento, carinho para a vida das crianças. Os aprendizados absorvidos serão levados por toda a vida delas”, enfatizou Satiele, agradecendo ao COB pela parceria e ao Prefeito Vinicius Claussen pelo apoio e incentivo às ações da Educação Municipal.

Educadores das EMOTs (Escolas Municipais Olímpicas de Teresópolis) e do GEO (Ginásio Experimental Olímpico) Rose Dalmaso, também destacaram os benefícios do Dia Olímpico. “Esse é um momento especial, com apresentação sobre todo o movimento olímpico desde a criação dos jogos, de uma forma lúdica e interativa, com experimentação de Judô, Atletismo, Basquete e Badminton, e a presença do mascote Ginga. Será um dia inesquecível para as crianças. É para elas que a gente trabalha e que a gente quer que esses valores façam parte da vida delas”, pontuou Leonardo Mussel, coordenador do projeto GEO no CEDAL (Centro Educacional Rose Dalmaso).

“Na escola, trabalhamos a valorização da cultura e da identidade local e a ampliação da visão de mundo. E esse evento soma muito para a ampliação do leque de possibilidades, oferecendo experiências que vão enriquecer a formação dos alunos. Só das crianças saírem da comunidade e vir passar o dia num ambiente diferente já é muito significativo. Tenho certeza de que elas voltarão para a escola muito motivadas”, frisou Guilherme Machado, diretor da EMOT Rui Barbosa, localizada na Gamboa, no 2º Distrito. Alunos da Escola M. Rui Barbosa, Mirella, do 5º ano, e Miguel Sampaio, do 3º ano, ficaram felizes em participar das atividades. “É muito bom fazer esses passeios. E está sendo legal participar das brincadeiras e das oficinas”, comentou Mirella.

A programação acontece em dois períodos, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30, e conta com apresentação teatral do Movimento Olímpico, contando um pouco sobre os jogos olímpicos, oficinas para os estudantes e palestra para os educadores sobre Educação Olímpica, com o professor Rodrigo Rodrigues. Os alunos experimentam quatro modalidades esportivas: Judô, Atletismo, Basquete 3X3 e Badminton.