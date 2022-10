Feira Teresópolis Artes Manuais passa a funcionar direto, de segunda a domingo, no Soberbo - Bruno Nepomuceno

Feira Teresópolis Artes Manuais passa a funcionar direto, de segunda a domingo, no SoberboBruno Nepomuceno

Publicado 26/10/2022 21:09

Reunindo 45 artesãos e sua variada produção em couro, tecido, linha, barbante, palha, madeira, vidro, cerâmica, metal e pedraria, entre outros materiais, desde esta terça, 25/10, a feira de artesanato Teresópolis Artes Manuais funciona direto, com visitação de segunda-feira a domingo, das 9h às 17h, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Soberbo.

A mostra foi criada pela Secretaria Municipal de Cultura, por incentivo da Primeira-dama Paula Schütte Claussen, para apresentar a criatividade e a qualidade do legítimo artesanato de Teresópolis, valorizar a produção artesanal e gerar oportunidade de vendas e futuros negócios para os participantes.

“A Artes Manuais surgiu em 2018 para dar espaço para os artesãos apresentarem e comercializarem a sua produção. Como o local é pequeno, os interessados se revezam para mostrar os seus trabalhos. Mas, futuramente, o CAT será transformado na Casa do Artesão de Teresópolis, seguindo o planejamento estratégico da gestão do Prefeito Vinicius Claussen para o setor. A proposta é oferecer cursos e oficinas gratuitas para o aprimoramento de técnicas, potencializar a atividade e os profissionais e destacar a expressão cultural do genuíno artesanato de Teresópolis, movimentando ainda mais o turismo”, pontua Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.

Serviço:

• Feira Teresópolis Artes Manuais

Dias: Segunda-feira a domingo

Hora: 9h às 17h

Local: Centro de Atendimento ao Turista

(Avenida Rotariana, 1595 – Soberbo)

Entrada franca.