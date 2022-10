Capacitação para o mercado de trabalho: Curso Jovem Alerta entrega certificados para 15 jovens - Divulgação

Publicado 26/10/2022 21:15

Resultado da parceria entre a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com o Centro de Integração Empresa - Escola do Estado do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 25 de outubro, aconteceu a cerimônia de entrega de certificados da terceira turma do Projeto Jovem Alerta, do CIEE-RJ.

Treze jovens entre 14 e 24 anos receberam o certificado das mãos do Secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral; da Coordenadora do CRAS Alto, Adriana Marques; e da assistente social Andréa Araújo Viana, do CRAS Fischer – os três que compuseram a mesa diretora da solenidade. Todos os jovens estão necessariamente inscritos no Cadastro Único (renda familiar de até três salários mínimos).

“É muito bom participar desse processo e saber que a Prefeitura de Teresópolis está capacitando os nossos jovens para entrar no mercado de trabalho e para mudar a sua própria história de vida.”, comentou Amaral.

Para ele, “o curso do CIEE ensinou os alunos a terem responsabilidade social com a família, o lugar onde vivem e com o trabalho, onde terão que conviver com o diferente e enxergar o outro como ele é, e não como gostariam que ele fosse; esse é o seu maior desafio daqui para a frente”, completou o Secretário, destacando o compromisso da gestão do Prefeito Vinicius Claussen com a geração de oportunidades e de empregos para a juventude.

Ao final da cerimônia, após a exibição de um vídeo com imagens do curso apresentado pela assistente social do CIEE, Hitamara Amaral, houve um animado lanche (uma parceria com a FM Salgados e o Athos Hotel).

O Projeto Jovem Alerta do CIEE tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento do jovem e seu aprimoramento social, despertando a sua participação mais efetiva na sociedade com protagonismo e autonomia, capacitando-o para o mercado de trabalho e assim incentivando-o a buscar o primeiro emprego.