COPBEA em ação: Proprietários de cavalos soltos em vias públicas são multadosDivulgação

Publicado 28/10/2022 13:22

Dando continuidade à fiscalização de animais de grande porte soltos em via pública, equipe da COPBEA – Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal realizaram na última quarta, 26/10, o resgate de mais 3 cavalos soltos em via pública, no bairro da Portelinha, Fonte Santa e nesta sexta-feira, 28/10, 2 na Estrada Santa Rita.

“Esses animais estavam perambulando pelas ruas, o resgate foi feito imediatamente para o bem-estar deles e da população. Os dois os donos foram localizados, intimados a recolher os bichos da rua e foi aplicada a multa por terem deixado o animal solto em via pública”, explicou Jackson Muci, coordenador da COPBEA.

Animais de médio e grande porte soltos em vias e espaços públicos são recolhidos e enviados para o Curral de Apreensão Seropédica, vencedor da concorrência pública realizada pela Prefeitura para os serviços de captura, transporte e guarda de cavalos, bois, mulas e burros.

Os proprietários devem fazer contato com a COPBEA para que sejam emitidas as guias e pagas as taxas de apreensão, transporte, diárias, vacinas e exames para reaver os animais. Passados 7 dias da apreensão, se não houver retorno do dono, os bichos poderão ser leiloados, vendidos ou doados, conforme previsto em lei.

Contato com a COPBEA pode ser feito pelo e-mail copbea@teresopolis.rj.gov.br. Denúncias e pedidos de fiscalização podem ser encaminhados à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo whatsapp (21) 98126-4038, pelo e-mail ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br e também pelo aplicativo e-Ouve. Todas serão encaminhadas à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal.