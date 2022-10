Crianças e familiares assistidos pelo CRAS passeiam de trenzinho por Teresópolis - Divulgação

Publicado 31/10/2022 17:25

Na tarde ensolarada de quinta-feira, 27 de outubro, o Homem Aranha e o Pantera Negra pegaram o mesmo trem da alegria. Organizado pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social do bairro Meudon, unidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o passeio reuniu 84 crianças e familiares num animado passeio pela cidade de Teresópolis a bordo do conhecido Terê Trem da Alegria.

O passeio partiu da sede do CRAS Meudon, na Rua Caramuru 108, às 15h, após um delicioso lanche servido aos “passageiros”, e seguiu até a Tijuca, Várzea, Agriões (passando pela Prefeitura) e voltando ao Meudon, chamando à atenção por onde passava. O “tour” fazia parte das comemorações do Mês da Criança, da SMDS.

O Secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, também pegou uma carona no trenzinho: “Nosso trabalho é zelar pela dignidade, cidadania e pelo bem-estar de nossas crianças e seus familiares. Isso inclui o lazer e a brincadeira, claro! Ficamos muito felizes de proporcionar esses momentos de alegria a eles”, comentou Amaral