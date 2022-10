Protestos contra resultados das eleições paralisam rodovia em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 31/10/2022 15:36

Caminhões foram impedidos de seguir na rodovia Br-116, na altura do km 76, no bairro da Prata em Teresópolis, nesta segunda-feira, 31/10. Vários pneus foram incendiados e colocados na via para impedir a passagem de caminhões. Carros de passeio, ambulâncias, caminhões de coleta de lixo e ônibus tiveram a passagem permitida. Bombeiros militares atuaram no controle do fogo nos pneus, a fim de evitar um incêndio.



Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro organizaram a manifestação em discordância contra o resultado das eleições para presidente ocorridas ontem, com a vitória do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais, manifestantes chamavam a população para protestar contra o resultado das eleições.

Policiais do 30º Batalhão da Polícia Militar em Teresópolis acompanharam os protestos, quando manifestantes atearam fogo em pneus na estrada em protesto contra os resultados das eleições. O Comandante do 30º BPM Coronel Soliva estava presente para garantir a segurança, caso houvesse alguma necessidade. A Polícia Rodoviária Federal também foi deslocada para o local, chegando após a Polícia Militar, mas não houve necessidade de intervenção. A estrada é administrada pela concessionária Eco-RioMinas.

Reportagem: Cacau Repórter