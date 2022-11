Prefeitura de Teresópolis, Governo do Estado e SEBRAE realizam missão empresarial ao Rio Grande do Sul - Divulgação

Publicado 01/11/2022 13:35

A Prefeitura de Teresópolis, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Sebrae-RJ e o Sebrae-RS realizarão, no período de 02 a 08 de novembro, a ‘Missão Vem Pra Terê’, com destino ao Rio Grande do Sul. Alinhada ao Programa Estratégico de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos – ‘Pra Cima Terê’, a ‘Missão Vem Pra Terê’ tem o objetivo de identificar oportunidades de atração de investimentos privado e o desenvolvimento de políticas públicas que possam ser replicadas em Teresópolis, visando a melhora na qualidade de vida dos cidadãos e a ampliação da oferta de equipamentos e roteiros aos nossos visitantes e turistas.

Fazem parte da comitiva, liderada pelo Prefeito Vinicius Claussen, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o Vice-prefeito Ari Boulanger, a Secretária Municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi, o Secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães, e o Secretário de Fazenda, Fabiano Latini. Um grupo de empresários locais de segmentos variados da economia teresopolitana farão parte do grupo, com custeio próprio, assim como a primeira-dama municipal, Paula Schütte Claussen, e a esposa do vice-prefeito, Joana Scussel.

Ainda pelo Governo do Estado, participam o presidente do Detran-RJ, Adolpho Konder, seu chefe de gabinete, André Novo, e o Secretário Executivo, Estelvio Schunck. Também estarão presentes executivos da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado (CODIN), o Diretor de Desenvolvimento Industrial, Alexandre Esteves, a Diretora de Incentivos Fiscais, Fernanda Coelho, o Diretor de Novos Negócios, Rafael Menezes, e o Diretor de Administração e Finanças, Carlos Adriano Klafke.

A missão contará com uma agenda de visitas guiadas a diversos equipamentos de turismo, cultura, entretenimento e comercial que estimulam a visita de aproximadamente 9 milhões de visitantes ao ano na região serrana do Rio Grande do Sul, gerando cerca de R$ 1,5 bilhão para economia local oriundos do turismo (86% do PIB da região).

Uma das agendas principais é a assinatura de um termo de cooperação mútua entre os municípios de Teresópolis e de Gramado para fomento às vocações econômicas e o aprimoramento da gestão pública. Também marca a agenda um encontro para troca de experiência com os gestores públicos da Administração Municipal de Gramado, com ênfase na gestão do destino e demais temas relacionados ao desenvolvimento turístico na perspectiva da atuação da Prefeitura Municipal e Autarquia de Turismo (Gramadotur). Outro destaque é a reunião com os maiores investidores de Gramado para apresentação dos potenciais de investimento em Teresópolis.

“Entendendo que priorizar as vocações municipais é um dos caminhos para o fortalecimento da economia, temos no Rio Grande do Sul, em especial em Gramado, uma referência internacionalmente reconhecida pelas estratégias de fomento a atividades econômicas baseadas na cadeia do turismo, não apenas para os seus visitantes, mas também na geração de um ambiente de negócios favorável a abertura de novas empresas e geração de renda. Desde já quero agradecer ao Prefeito de Gramado, Nestor Tissot, por nos receber e assinar conosco um termo de cooperação mútua, para troca de experiências de gestão pública entre os municípios”, afirma o Prefeito Vinicius Claussen.

Festuris: Secretaria de Turismo terá estande na maior feira de Turismo da América Latina

Simultaneamente às visitas técnicas, a Prefeitura participará com um estande na 34ª Festuris Gramado, a maior feira do segmento de turismo da América Latina. O evento reúne as principais marcas e profissionais da indústria turística para uma completa imersão de negócios, networking, conteúdo e experiências. A feira oferece a oportunidade para promoção de produtos e iniciativas do turismo nacional e internacional, divulgação de destinos, lançamento de tendências do mercado, posicionamento de marcas em diferentes segmentos, geração intensa de negócios entre os participantes e muito mais.

“O turismo é uma das vocações econômicas de Teresópolis, que traz dinheiro novo para o município, gerando empregos e oportunidades. Participar deste importante evento é apresentar Terê para o Brasil e para o mundo, visando atrair mais turistas e consumidores para nossos produtos e serviços. Um município forte, para investir cada vez mais em Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, precisa de uma economia forte. E o Turismo é uma das atividades que têm grande potencial de alavancar o desenvolvimento econômico do nosso município”, completa o Prefeito Vinicius Claussen.