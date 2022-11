"Ação Social": Pessegueiros é o próximo bairro do interior a receber atendimento itinerante do CRAS Alto - Divulgação

Publicado 31/10/2022 18:00

No próximo dia 16 de novembro, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto irá realizar a ‘Ação Social’ no bairro de Pessegueiros, no 2º Distrito, e atenderá as demandas de moradores da localidade. Além de oferecer à população serviços básicos que já são realizados no CRAS, a ação também contará com a colaboração das equipes do Cadastro Único e do SINE Teresópolis/Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

O objetivo da ação é oferecer à população de localidades distantes fácil acesso aos serviços ofertados pelo CRAS, Cadastro Único e SINE, contribuindo para a redução de situações de vulnerabilidade social e melhoria da qualidade de vida das famílias residentes da comunidade.

O evento acontecerá das 10h às 15h, na Paróquia São José e São Charbel, localizada na BR- 116, em Pessegueiros, e oferecerá atendimento social e orientações sobre benefícios sociais, Auxílio Brasil, atualização e inclusão no Cadastro Único, recebimento de currículos, oferta de vagas de emprego e acesso a carteira de trabalho digital, além de outros serviços disponibilizados pelo CRAS.