Prefeitura de Teresópolis fecha quarta-feira, 02/11, feriado pelo Dia de Finados - Divulgação

Prefeitura de Teresópolis fecha quarta-feira, 02/11, feriado pelo Dia de FinadosDivulgação

Publicado 01/11/2022 18:02

Esta quarta-feira, 02 de novembro, é feriado nacional em lembrança ao Dia de Finados (Lei Federal n° 10.607/2002). Com isso, a Prefeitura e os órgãos municipais, como escolas e postos de saúde, ficam fechados, retomando o atendimento ao público na quinta-feira, 03/11, nos seus horários habituais.

Porém, a população tem atendimento de saúde de urgência garantido na UPA 24 Horas, na Unidade de Saúde Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e no Serviço de Pronto Atendimento, em Bonsucesso, que funcionam em regime de plantão 24 horas.

A Defesa Civil trabalha sem interrupção, com equipes de plantão e atendimento pelo telefone de emergência 199. O recolhimento do lixo domiciliar será feito regularmente nos bairros com coleta realizada às quartas-feiras.

Cemitérios

Os 9 cemitérios municipais estão preparados para a tradicional visitação pelo Dia de Finados, das 8h às 17h.

Nesta quarta-feira, 02/11, será celebrada missa às 9h no Cemitério Municipal Carlinda Berlim, no Vale do Paraíso.