Prefeitura de Teresópolis e Instituto Federal do Rio de Janeiro abrem inscrições online para quatro cursos 100% gratuitos - Divulgação

Prefeitura de Teresópolis e Instituto Federal do Rio de Janeiro abrem inscrições online para quatro cursos 100% gratuitosDivulgação

Publicado 03/11/2022 14:35

Acaba de ser lançado o processo simplificado para quatro cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada em Teresópolis. Resultado de parceria oficializada em julho pelo Prefeito Vinicius Claussen com o IFRJ – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, a iniciativa é mais uma ação da Gestão Municipal para ampliar a oferta de educação pública gratuita e de qualidade em Teresópolis.

Pelo Edital 045/2022 são oferecidas 128 vagas, distribuídas entre os seguintes cursos: Balconista de Farmácia (ensino fundamental completo, 240 horas-aula, turno da manhã, 32 vagas), Assistente Administrativo (ensino fundamental completo, 160 horas-aula, turno da tarde, 32 vagas), Assistente em Logística (ensino médio incompleto, 162 horas-aula, turno da tarde, 32 vagas) e Microempreendedor Individual (ensino fundamental completo, 165 horas-aula, turno da noite, 32 vagas).

As inscrições começam nesta quinta-feira, 03, e seguem até o dia 19 de novembro, por meio de formulário eletrônico acessado pelo link https://pesquisa.ifrj.edu.br/ . Não há cobrança de taxa. As aulas serão ministradas por professores do IFRJ e acontecerão na Casa do Trabalhador de Teresópolis (Rua Luiz Noguet Jr, 100, bairro de São Pedro).

“Começamos com esses quatro cursos, mas o acordo de cooperação técnica que assinamos com o Reitor Rafael Almeida permite que o IFRJ realize ações de ensino superior, extensão e pesquisa na cidade. É a concretização de mais uma iniciativa pela qualificação profissional e de oportunidades aos jovens por meio da oferta de cursos de graduação de excelência dentro de Teresópolis”, assinala o Prefeito Vinicius Claussen.

Todos os candidatos inscritos cujos nomes estiverem na listagem de classificação final participarão de sorteio público eletrônico, que será realizado online e ao vivo no Canal do Youtube do IFRJ. A divulgação dos resultados do sorteio será feita no dia 12 de dezembro exclusivamente na página do IFRJ.