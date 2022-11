PRF dispersa multidão e desbloqueia estrada em Teresópolis - Cacau Repórter

Publicado 03/11/2022 17:52

Os protestos começaram na segunda-feira, dia 31/10, um dia após as eleições com a vitória do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que derrotou o atual presidente Jair Bolsonaro. Inconformados com o resultado das urnas, a população de Teresópolis bloqueou a rodovia Br 116, no bairro da Prata, próximo ao km 76.

https://twitter.com/jornalodia/status/1588258935471222784 A Polícia Rodoviária Federal conseguiu liberar a rodovia que estava fechada aos caminhões e só era permitida a passagem de carros de passeio, ônibus, ambulância e caminhões de coleta de lixo. A determinação para o desbolqueio foi dada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Na terça-feira, 1º /11, o presidente Jair Bolsonaro pediu à população a liberação das rodovias e disse que as manifestações pacíficas são bem-vindas, mas não podem prejudicar o direito de ir e vir e nem a economia do País.





