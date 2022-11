Manifestantes protestam no Tiro de Guerra, quartel em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 03/11/2022 18:09

Manifestação ocorreu no Tiro de Guerra, no Bairro de São Pedro durante esta quarta-feira, 2/11, Dia dos Finados. Embaixo de chuva, multidão se reuniu para protestar contra os resultados das eleições que deram a vitória ao candidato do PT, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que derrotou o atual presidente Jair Bolsonaro do PL.Com gritos de pedidos por intervenção federal, os manifestantes também protestavam contra o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Após a ordem para desobstruir as estradas na terça-feira, 1º/11, depois dos bloqueios nas rodovias de todo o País, desde a última segunda-feira, o Presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à Nação pedindo o desbloqueio das estradas e o respeito à Constituição no direito de ir e vir.