Simone Costa morreu após ser atropelada nesta quarta-feira na Avenida Feliciano Sodré, em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Simone Costa morreu após ser atropelada nesta quarta-feira na Avenida Feliciano Sodré, em TeresópolisReprodução mídias sociais

Publicado 03/11/2022 18:43

Simone Costa morreu na noite desta quarta-feira, feriado de Dia dos Finados, após ser atropelada por um carro na Avenida Feliciano Sodré, próximo à Rua Tenente Luiz Meirelles. Ela estava voltando para casa saindo da igreja quando foi atingida pelo veículo, vindo a óbito antes da chegada dos bombeiros.

O motorista do veículo desmaiou com o forte impacto contra o canteiro de divisão da avenida e foi encaminhado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. A identidade do condutor não foi revelada. Simone era profissional da área de saúde e o sepultamento ocorreu às 15 horas desta quinta-feira, 3/11.

Reportagem: Cacau Repórter