Teresópolis conquista Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Educação - Bruno Nepomuceno

"Receber esse prêmio de qualidade da gestão pública em Educação muito nos orgulha. A Educação é uma pasta fundamental da nossa gestão, que transforma uma sociedade. Parabéns à secretária, Satiele, e a todos os servidores que fazem a Educação do nosso município, com mais de 100 escolas e 22 mil alunos atendidos. A Educação de Teresópolis passa por um momento de transformação e esse prêmio é o reconhecimento de que estamos no caminho certo", destacou o Prefeito Vinicius Claussen. Teresópolis ficou em 1º lugar entre as cidades acima de 100 mil habitantes, no estado, na premiação 'Band Cidades Excelentes', na categoria Educação. O anúncio foi feito em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 4, na Fecomércio, no Rio de Janeiro. Realização do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila, o prêmio reconhece, fomenta e incentiva a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros. Agora, a Educação de Teresópolis participará da etapa nacional, no próximo dia 30, em Brasília, competindo entre os representantes dos demais estados.

O Prefeito enumerou investimentos da gestão na Educação, na cidade e no interior, como a inauguração de duas sedes próprias de unidades de ensino e do CMEI José Maria Leitão Carneiro, construído pelo governo do estado; ampliação e reforma de três unidades; ampliação das vagas de creche; entrega de kits de uniformes para os alunos da rede municipal; realização da 1ª Lê Terê (Festa Literária de Teresópolis); convocação de 700 professores do concurso; abono salarial para os profissionais da Educação e reajuste salarial acima de 12%; entrega de 1300 notebooks para os professores; e repasse de mais de R$ 2 milhões em recursos para escolas municipais somente em 2022, por meio do GFED

O Prêmio Band Cidades Excelentes visa incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública para transformar a realidade dos municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos. A iniciativa tem como objetivos reconhecer iniciativas pioneiras de gestão pública municipal; incentivar a implementação de projetos de melhoria na esfera pública; compartilhar referências e soluções de gestão para inspirar outros municípios; e valorizar servidores públicos que atuam de forma proativa em benefício da população.

A premiação analisou os municípios fluminenses em cinco pilares: Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Desenvolvimento e Ordem Pública. A avaliação utiliza o Índice de Gestão Municipal Aquila – IGMA, que usa conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todos os municípios do país. Essa plataforma é estruturada com base em inteligência artificial, que, a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final.

Na Educação, entram critérios como analfabetismo, acesso à Educação Infantil, expectativa de anos de estudo e gastos em Educação. “Uma alegria imensa recebermos esta premiação e ver Teresópolis se destacando em âmbito estadual. Agradeço ao Prefeito Vinicius Claussen por todo o investimento que vem fazendo na Educação do nosso município e aos servidores da SME, que, com amor e dedicação, contribuem para o desenvolvimento da Educação de nossa cidade”, frisou a secretária de Educação, Satiele Santos.

Os municípios inscritos foram divididos em três grupos: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. No próximo dia 30, acontece, em Brasília (DF), a etapa nacional do evento, que irá anunciar os três primeiros lugares de cada categoria.