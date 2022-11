Apresentações do Cultura de Raiz e do Música na Matriz celebram o Dia da Cultura em Teresópolis - Divulgação

Apresentações do Cultura de Raiz e do Música na Matriz celebram o Dia da Cultura em TeresópolisDivulgação

Publicado 04/11/2022 13:57

Projetos tradicionais da Secretaria Municipal de Cultura, o Cultura de Raiz e o Música na Matriz têm edição especial no próximo domingo, 06/11, em celebração ao Dia Nacional da Cultura. “Lembrada em 5 de novembro, a data comemora a diversidade das manifestações culturais brasileiras e faz parte do calendário do município, que apresenta um pouco da produção dos nossos artistas e sua arte para nossa gente”, pontua a secretária Cléo Jordão.

Às 10h, o público confere a música, prosa e verso do homem do campo e a apresentação de artistas populares em cenário de cozinha de roça montado na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras.

Às 15h, o concerto do Coro Lírico Acrópolis, de Nova Friburgo, vai tomar conta da Matriz de Santa Teresa, na Várzea, com regência do maestro Agni Silva. No programa, clássicos da ópera e de autores consagrados da música clássica mundial e brasileira. Participação especial do Coral Municipal de Teresópolis, com o maestro Douglas Clemente

Serviço:

• Cultura de Raiz

Domingo, 6 de novembro

10h

Casa de Cultura Adolpho Bloch (Pça Juscelino Kubitschek, Araras)

Entrada franca.

• Música na Matriz - Coro Lírico Acrópolis

Domingo, 6 de novembro

15h

Igreja Matriz de Santa Teresa (Pça Baltasar da Silveira, Várzea)

Entrada franca.