Desenvolvimento Social realizou encontro multissetorial que discutiu o atendimento a Pessoas em Situação de Rua (PSR) em Teresópolis - Divulgação

Desenvolvimento Social realizou encontro multissetorial que discutiu o atendimento a Pessoas em Situação de Rua (PSR) em TeresópolisDivulgação

Publicado 04/11/2022 16:54

Na manhã de sexta-feira, 4 de novembro, no Teatro Municipal de Teresópolis (Avenida Feliciano Sodré, 675, segundo piso), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social comandou um encontro de profissionais de diversas áreas e instituições do Município de Teresópolis para discutir o atendimento especializado às Pessoas em Situação de Rua na cidade.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, a ideia do encontro foi “envolver todos num processo de entendimento sobre o assunto porque, quando se fala de PSR, não falamos apenas de um grave problema social, pois afeta também o comércio, o turismo, a segurança pública e até a economia”.

Além de Amaral, participaram do encontro a Subsecretária de Desenvolvimento Social Iracema Toledo, a Coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) Karla Ribeiro – que atende à população em situação de rua e/ou em vulnerabilidade social no município –, Dra. Sandiane Takays, advogada do CREAS, Dra. Cissa Neves, advogada da SMDS; Luciana Bárbara Ferreira e Thiago Lima Silva, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Rafaela Carvalho, da Procuradoria de Justiça; Silvana Braga, da Secretaria Municipal de Turismo; e Arsênio Teixeira, da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis (ACIAT).

Na segunda parte do encontro, Iracema e Karla comandaram um bate-papo informal entre os participantes, com esclarecimentos sobre os direitos e as particularidades no atendimento desses cidadãos em situação de rua. “Fico surpreso e satisfeito com o fato de que o poder público tenha tantas ações concretas. Tenho certeza de que quase a totalidade dos meus pares na ACIAT desconhecem que o assunto PSR envolve muito mais do que ‘apenas’ pessoas vivendo nas ruas.” comentou Arsênio Teixeira.

“Nosso trabalho não é incisivo, nem repressivo. Temos que criar e manter vínculos com esses cidadãos vulneráveis, que têm direitos constitucionais como quaisquer outros”, explicou Karla Ribeiro, sobre a atuação da assistência social no atendimento à PSR, tem como princípio acolher as pessoas em vulnerabilidade para atender e sanar suas necessidades.