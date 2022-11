Prefeitura de Teresópolis participa de Webinar das Cidades Digitais na próxima terça, 8 - Divulgação

Publicado 05/11/2022 16:09

A Prefeitura de Teresópolis estará representada na Webinar das Cidades Digitais, na próxima terça-feira, 8, a partir das 10h, pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, que apresentará as ações de políticas públicas da gestão municipal do Prefeito Vinicius Claussen voltadas para a inovação e tecnologia, visando melhorar o atendimento à população. O evento online contará com a participação das prefeituras de Petrópolis e de Volta Redonda e do Ministério das Comunicações, com abordagem sobre a implantação do 5G, e adequação do setor público à Lei Geral de Proteção de Dados.

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), o encontro virtual será conduzido pela jornalista Valdireni Alves. Além do secretário de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, Vinicius Oberg, entre os convidados confirmados estão o diretor do Departamento de Relações Institucionais de Ciência e Tecnologia de Petrópolis, Claudio Riggo, o o coordenador de Projetos de Volta Redonda, Mattheus Henrique Martins Pires, e a Diretora de Inovação de Volta Redonda, Letícia Oliveira de Souza.

O Webinar também terá participação do Ministério das Comunicações. O gerente de Projetos na Secretaria de Telecomunicações (SETEL) do Ministério das Comunicações, Hélio Fonseca, aborda o andamento da implantação do 5G no país e como as prefeituras devem se preparar para a chegada da nova tecnologia que promete impulsionar o surgimento das cidades inteligentes. Entre os pontos principais, o gerente destaca a importância dos municípios estarem em conformidade com a Lei Geral das Antenas, de modo que facilite o trabalho das empresas de telecom.

As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais da Região Metropolitana e Região Sul do Rio de Janeiro são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo https://sympla.com.br/rcd. O evento tem a parceria da S. Clara Comunicação, 1Doc e Aprova Digital.

Serviço:

Webinar das Cidades Digitais da Região Metropolitana e Região Sul do Rio de Janeiro

08/11 - às 10 horas

Inscrições gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidades:

https://sympla.com.br/rcd

Informações pelo WhatsApp: (41)3015-6812