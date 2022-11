Inscrições para novas vagas na Escola de Música Villa-Lobos – Polo Teresópolis seguem até dia 18 de novembro - Divulgação

Publicado 07/11/2022 14:43

Começa nesta segunda-feira, 07/11, e segue até o dia 18/11 o período de inscrição para o preenchimento de vagas na Escola Municipal de Música Giordano Loques Marrelli – Polo Teresópolis da Escola de Música Villa-Lobos para o ano letivo de 2023. O atendimento acontece no Centro Cultural Bernardo Monteverde, unidade da Secretaria Municipal de Cultura localizada na Avenida Oliveira Botelho, 210 sobreloja, no Alto, de segunda a sexta, das 10h às 17h.

São oferecidas 40 vagas, distribuídas da seguinte forma: 14 para o curso de Iniciação em Música (Módulo I), 16 vagas para Formação Musical (Módulo II) e 10 vagas para Musicalização Infantil. Entretanto, seguindo a Lei Municipal 4.065/2021, 70% das vagas são destinadas exclusivamente a alunos da rede pública de ensino, pessoas de baixa renda comprovadamente e pessoas inscritas em programas sociais.

No ato da inscrição, o candidato ou responsável deve apresentar o original dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou carteira de identidade, declaração escolar atualizada, comprovante do Número de Identificação Social (NIS), caso possua, comprovante de residência de Teresópolis e a ficha de inscrição, obtida no local, já preenchida.

A lista geral dos candidatos inscritos, com local e hora do sorteio, será publicada no dia 23 de novembro nos murais do Centro Cultural Bernardo Monteverde e no site da Prefeitura de Teresópolis. O Sorteio Público das vagas e seleção dos novos alunos está marcado para o dia 6 de dezembro.

O Edital 03/2022 com todas as regras e orientações pode ser consultado pelos links https://www.teresopolis.rj.gov.br/estrutura/cultura e https://www.teresopolis.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/10/EDITAL_EMVL_Teresopolis_2022-1.pdf.

Mais informações pelo telefone (21) 3642-1061.