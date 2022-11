Prefeito de Gramado Nelson Tissot e Prefeito de Teresópolis assinam acordo histórico entre as duas cidades, agora coirmãs - Divulgação

Publicado 06/11/2022 20:56

A prefeituras de Teresópolis (RJ) e de Gramado (RS) assinaram, na noite desta sexta-feira, 4/11, o Termo de Cooperação Mútua para o fomento de vocações econômicas e aprimoramento da gestão pública, especialmente por meio da cadeia produtiva ligada ao turismo, e para a ampliação da oferta de equipamentos, serviços e de roteiros para o turista. A cerimônia aconteceu em Gramado, na Serra gaúcha, onde a ‘Missão Vem Pra Terê’ participa de diversas atividades para captar investimentos privados, conhecer políticas públicas e atrativos turísticos para o desenvolvimento econômico e geração de empregos no município, além de expor na 34º Feira Internacional de Turismo - Festuris.



“Essa é uma noite que já entrou para a história de Teresópolis, por meio dessa grande parceria que estamos fazendo com a nossa coirmã”, celebrou o prefeito Vinicius Claussen. Ele destacou que o Plano Diretor do município, revisado em 2019, conta com quatro pilares de desenvolvimento regional estratégico: o turismo, a agricultura, a educação e a ciência e tecnologia. “Queremos, por meio do turismo, influenciar todas essas quatro colunas. Turismo, antes de qualquer coisa, é o cidadão ter orgulho, bem-estar e viver em harmonia na sua própria cidade”, disse Claussen.



De acordo com ele, a partir desse sentimento, o habitante consegue convidar outras pessoas a também viverem esse bem-estar. “Desta forma, conseguimos praticar turismo, essa indústria da alegria, generosa e que mexe com 54 ramos da atividade econômica”, concluiu.



A expertise gramadense



Já o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, relembrou um pouco da história do município, que possui 68 anos e 35 mil moradores. “A veia gramadense sempre foi voltada para o turismo. A qualidade que temos, aqui, do bem receber se deve muito à escola, mas também à prática da discussão política sobre o quão importante é essa cadeia de negócios que envolve o turismo”, salientou Tissot, que está pela quarta vez na gestão municipal.



Ele lembrou também a importância dos seis grandes eventos públicos da cidade. “Aqui, temos o clima, a paisagem e a cultura europeia. Mas aqui tudo se inventou, se criou e pouco se comprou”, revelou o prefeito gaúcho. Segundo ele, não existe, hoje, uma atividade que possa nos dar mais retorno e mais oportunidades para as comunidades viverem melhor do que o turismo. “Gramado atingiu um patamar de interesses e de oportunidades de retorno aos investimentos muito grande, especialmente com o crescimento das parcerias público-privadas”, ressaltou Tissot.

O convênio

O documento assinado pelos gestores municipais estabelece seis metas conjuntas. A primeira delas é a realização de uma missão técnica com servidores públicos, representantes da sociedade civil organizada e de empreendedores de Teresópolis para Gramado para a troca de experiências, bem como o inverso, levando agentes gaúchos para a cidade carioca. Também está elencada a preparação de um Plano de Trabalho com o objetivo de potencializar as vocações de ambos os municípios; a elaboração e divulgação de um calendário conjunto de eventos, além do desenvolvimento de estudo técnico sobre as oportunidades de investimento em ambos os municípios.



O termo prevê ainda o desenvolvimento de um estudo técnico de boas práticas realizadas em Teresópolis, que possam ser replicadas em Gramado, e vice-versa, visando a adoção de ações e políticas públicas para o cidadão e o turista.



Também participaram do evento o vice-prefeito de Teresópolis, Ari Boulanger Scussel Junior; a secretária Municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi; o secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães; e o secretário de Fazenda, Fabiano Latini. Estiveram presentes ainda o vice-prefeito de Gramado, Lui Barbacovi; os secretários municipais de Governança, Germano Junges; de Turismo e presidente da GramadoTur, Rosa Helena Volk; o deputado estadual Leo Vieira; a gerente Regional do Sebrae-RJ, Claudia Pacheco, e um grupo de empresários de segmentos variados da economia teresopolitana.