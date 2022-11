Governador Claudio Castro e Prefeito Vinicius Claussen em visita a Gramado - Reprodução mídias sociais

Governador Claudio Castro e Prefeito Vinicius Claussen em visita a GramadoReprodução mídias sociais

Publicado 07/11/2022 20:28

Durante visita a cidade gaúcha de Gramado, governador do Rio de Janeiro Claudio Castro acompanhou comitiva de Teresópolis em busca por modelo de turismo e novas práticas de infraestrutura e economia a serem seguido no Estado. Em companhia do prefeito Vinicius Claussem e dos secretários do município na Serra do Rio de Janeiro, o governador destacou a importância da iniciativa para o crescimento da atividade turística no Rio de Janeiro.

“Eu não tenho dúvida que com Prefeitos como Vinicius a nossa serra cada vez mais melhorando mais a infraestrutura na atratividade e na questão tributária a gente vai conseguir levar cada dia mais, mais turistas e fazer com que o Rio de Janeiro por inteiro volte a crescer no turismo.”, afirmou Claudio Castro.

Vinicius Claussen destacou a importância da presença do governador na missão “Vem para Terê”, durante a Festuris, Feira de Turismo em Gramado. Segundo o prefeito de Teresópolis, “o investimento em infraestrutura, segurança pública e a desoneração da cadeia de impostos feito pelo governo do Estado do Rio de Janeiro cria um cenário perfeito para o desenvolvimento econômico, turístico da nossa região.”

Nas redes sociais, o prefeito de Teresópolis agradeceu ao governador Claudio Castro pelos muitos investimentos do governos do Estado em Teresópolis e prometeu apresentar novos projetos de infraestrutura turística para desenvolver ainda mais Teresópolis e “deixar o município pronto para receber o Brasil.”