#NovembroAzul: aulão de alongamento para conscientização e prevenção do câncer de próstata - Divulgação

#NovembroAzul: aulão de alongamento para conscientização e prevenção do câncer de próstataDivulgação

Publicado 07/11/2022 17:28

Novembro Azul é o mês de conscientização e combate ao câncer de próstata. E para lembrar a todos da importância do exame e autocuidado, a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promoveu nesta segunda-feira, 07/11, um aulão de alongamento para homens e mulheres da terceira idade. O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo Pedro Rage Jahara (Pedrão) e contou com os participantes usando alguma peça de roupa de cor azul, em alusão à campanha.

A aula foi conduzida pelo professor Lisardo, que ressaltou durante toda a aula a importância da classe masculina realizar o exame e o autocuidado, como também do corpo e da mente através da prática de atividade física. “Precisamos soltar a voz e conscientizar a todos, principalmente nós homens a fazerem o exame e cuidarmos da nossa saúde. Além disso, é muito importante praticar exercícios e ter uma alimentação equilibrada, pois a união desses fatores são essenciais para o tratamento”, destacou Lisardo.

A Secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia, pontuou a importância da conscientização sobre cuidados com a saúde masculina. “Nós mulheres precisamos incentivar os homens para realizar o exame preventivo de câncer de próstata e cuidar da saúde. A nossa aula é um meio importante para dar visibilidade às ações de saúde do homem, quebrando todo preconceito do homem ir ao médico e informar a importância do tratamento precoce. Eu fico muito feliz em todo mês estarmos reunidos aqui no ginásio promovendo ações tão importantes como esta. Agradeço a vocês, alunos, por sempre estarem presentes.”

“Em novembro, mês escolhido para marcar a campanha, diversas ações acontecem como forma de mobilizar a população para a importância dos cuidados com a saúde de nós homens. Mas o que me deixa mais feliz, é ver nossas colegas mulheres nos incentivando e nos apoiando. Parabéns a toda equipe do esporte pela iniciativa! São ações como esta que quebram o preconceito do homem de ir ao médico e fazer o exame que diagnostica o câncer de próstata’, comentou Sincinato de Oliveira, 67 anos, que estava prestigiando a aula junto a esposa.

Célia Nogueira, 71 anos, disse que as mulheres têm um papel fundamental na campanha Novembro Azul, com a responsabilidade de alertar os homens e incentivá-los a realizarem os exames. “A maioria dos homens tem vergonha de conversar sobre esse assunto, por isso devemos ser ponto de apoio para eles, como foram conosco na campanha Outubro Rosa. Agradeço a toda equipe do esporte e ao professor Lisardo, pela iniciativa e pelo carinho de sempre. Juntos somos mais fortes!”