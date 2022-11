Prefeitura inicia projeto de conscientização e combate às drogas ‘Segurança na Sua Escola’ - Divulgação

Publicado 08/11/2022 18:02

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, representada por guardas civis municipais da Ronda Escolar e da 1ª Companhia de Operações com Cães (K-9), iniciou, nesta segunda-feira, 7, o projeto ‘Segurança na Sua Escola’. O trabalho de orientação dos alunos de escolas públicas municipais e estaduais visa à prevenção e o combate ao uso de drogas. A iniciativa conta com a parceria da Comunidade Terapêutica Monte da Paz, com depoimentos de ex-dependentes químicos que passaram pela clínica de reabilitação, e o apoio do 30º BPM (Batalhão de Polícia de Militar) e da 110ª DP (Delegacia de Polícia).

A primeira unidade a receber o projeto foi o Colégio Estadual Lions Club, na qual cerca de 100 alunos participaram das atividades, que inclui também apresentação dos cachorros da Cia de Operações com Cães da GCM, treinados para atuar nas operações conjuntas com as forças policiais em ações de proteção e busca de armas, entorpecentes e explosivos.

“Hoje iniciamos nas escolas esse importante projeto de conscientização dos jovens estudantes de nosso município. Agradeço a parceria da Comunidade Monte da Paz, que leva depoimentos e fala da realidade das drogas aos nossos jovens, da secretária de Educação, Satiele, e o empenho e dedicação dos nossos guardas municipais que compõem as equipes da Cia de Cães e da Ronda Escolar”, destacou o secretário de Segurança Pública, Marco Antônio da Luz, enfatizando o apoio do Prefeito Vinicius Claussen ao projeto, idealizado pelo comandante da GCM, Gil Wellington. “A ideia é que cerca de 2 mil alunos participem das atividades e se tornem multiplicadores dessas informações tão importantes sobre os perigos e os danos que as drogas podem causar na vida da pessoa, familiares e amigos”, enfatizou o subsecretário de Segurança Pública, Gil Wellington.

As atividades serão promovidas durante todo o mês de novembro. As próximas unidades escolares que receberão o projeto são: C. E. Beatriz Silva, Colégio Estadual Campos Salles, E. M. Paulo Freire, Sakurá, E. M. Manoel da Silveira de Medeiros Sobrinho, CEHPT (Centro Educacional Helena de Paula), GEO Rose Dalmaso/CEDAL, e CEROM (Centro Educacional Roger Malhardes), na área urbana, e E. M. Profª Mariana Leite Guimarães e E. M. Neidy Angélica, no interior.