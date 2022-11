Visitas técnicas marcam a passagem da Missão Vem Pra Terê por Bento Gonçalves e Nova Petrópolis - Divulgação

Publicado 08/11/2022 18:25

Durante a última segunda-feira, (7), a comitiva da Missão Vem Pra Terê, realizou visitas técnicas no Parque Aldeia do Imigrante, na cidade de Nova Petrópolis, e na Casa Valduga, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Na parte da manhã, o grupo visitou Nova Petrópolis (RS). Os integrantes conheceram o Parque Aldeia do Imigrante, primeiro parque municipal do Brasil em concessão no modelo Parceria Público-Privada (PPP), com foco em experiências ao ar livre para turistas, mesmo modelo que Teresópolis pretende adotar no Parque das Montanhas. O valor investido em melhorias ultrapassou o definido em contrato, ressaltando a importância do modelo PPP.

A Casa Valduga foi o destino da última visita técnica do dia. Localizada na cidade de Bento Gonçalves, A vinícola conta com a maior cave de espumantes da América Latina, a visita proporcionou a imersão nos processos de fermentação, armazenamento e esclareceu dúvidas sobre os negócios do segmento no país.

O prefeito Vinícius Claussen falou sobre a Missão. “Queríamos provocar este time pela visão generosa e coletiva, capacidade de investir, potencial de transformação e de reescrever a história do nosso município. Fazer uma missão empresarial não é algo fácil” afirmou.