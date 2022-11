Portal Saúde na Advocacia promove workshop gratuito de inteligência emocional - Divulgação

Publicado 09/11/2022 12:03

O Portal Saúde na Advocacia promove no dia 19 de novembro, das 14h às 16h, o workshop gratuito on-line de inteligência emocional na advocacia. Indicado para estudantes de direito e advogados da cidade de Nova Friburgo e Teresópolis, os interessados devem fazer a inscrição no link: https://saudenaadvocacia.com.br/workshop-inteligência-emocional-na-advocacia . São 60 vagas disponíveis para conhecer e aprender a importância da regulação emocional, saber como melhorar o processo das emoções, como identificar a ansiedade e como superar a preocupação. De acordo com o cadastro nacional de profissionais mantido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, há mais de um milhão de profissionais de direito no país. Em Friburgo há 1580 e em Teresópolis são 1.449.

Segundo a fundadora do Portal Saúde na Advocacia, a psicóloga e professora universitária, Fátima Antunes, autora do livro Estresse em Advogados, o propósito do workshop é preparar profissionais e estudantes para identificar a capacidade de responder às demandas emocionais do exercício da advocacia e saber administrar a ansiedade e a frustração cada vez mais presentes na vida dos profissionais do direito.

"Aprender a reconhecer, aceitar e usar a inteligência emocional é fundamental na advocacia. Os advogados e as advogadas são convocados a atuar exatamente no momento em que as relações humanas, pessoais ou profissionais, não atendem mais a possibilidade de negociação e argumentação, quando surgem os conflitos nas relações", explica Antunes, que é mestre em Psicologia Social com formação em gerenciamento do estresse pelo International Stress Management Association.

Segundo Fátima Antunes, as demandas emocionais da profissão, muitas vezes negligenciadas, contribuem para níveis elevados de estresse. "Assim, a capacidade de responder a estas demandas, contribui não apenas para as saúdes física e mental, mas para uma melhor estruturação de raciocínio acerca da proposta de solução para cada caso a partir do equilíbrio emocional do advogado e da advogada. Nem todos conseguem assumir que estão adoecendo. A aceitação do problema ocorre somente quando a fragilidade emocional limita as atividades profissionais", destaca.