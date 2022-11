Prefeitura de Teresópolis decreta luto oficial de 3 dias em homenagem a falecimento do filho de Leonardo Vasconcelos, Presidente da Câmara de Vereadores - Reprodução mídias sociais

Prefeitura de Teresópolis decreta luto oficial de 3 dias em homenagem a falecimento do filho de Leonardo Vasconcelos, Presidente da Câmara de VereadoresReprodução mídias sociais

Publicado 09/11/2022 22:42

O Prefeito Vinicius Claussen decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Raphael Marques de Andrade, 17 anos, filho do presidente da Câmara Municipal, Vereador Leonardo Vasconcellos. O Decreto Municipal 5.847/2022 foi publicado nesta quarta, 09/11, em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico.

Raphael era portador de distrofia muscular progressiva de Duchenne, doença genética que só atinge meninos e se caracteriza pela ausência de uma proteína essencial para manter a integridade do músculo, sem a qual ele se degenera progressivamente. A evolução do quadro leva a problemas cardíacos e respiratórios, ocasionando a morte prematuramente.



“Recebi com pesar a notícia do falecimento do jovem Raphael, filho do Vereador Leonardo Vasconcellos, ocorrido na terça-feira. Nossa solidariedade à família e amigos neste momento de imensa tristeza e dor. Que Deus traga consolo e paz ao coração de todos”, lamentou o Prefeito.