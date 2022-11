Papucaia, Japuíba e Ribeira recebem serviços de manutenção em rede de água e esgoto - Divulgação

Publicado 09/11/2022 16:12

Promovido pela Gove, plataforma de inteligência que aumenta a eficiência das finanças municipais, o evento online acontece desta quarta, 09, até sexta, 11/11. Interessados em acompanhar podem se inscrever pelo link https://bit.ly/GF-2022

Prefeito, secretários de fazenda, finanças, arrecadação e planejamento, além de servidores públicos e especialistas de várias cidades do país farão palestras nos eixos centrais ‘Transformação Digital’ e ‘Eficiência Tributária’, debatendo como a transformação digital e a eficiência financeira das administrações públicas podem agilizar e melhorar a entrega de serviços aos cidadãos.

‘Inovação na Secretaria de Fazenda: Desafios e cases’ é o tema que será abordado por Fabiano Latini na sexta-feira, 11/11, às 11h. “Falarei sobre as ações postas em prática desde 2018 pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen para introduzir o conceito de governo digital, a fim de tornar a Prefeitura mais moderna, eficiente e transparente na prestação de serviços à população. São iniciativas como a implementação de sistemas inteligentes para fortalecer as fontes de recursos próprios e diminuir a dependência dos repasses federais e estaduais; a implantação de mó dulos integrados de lançamento, controle e gerenciamento dos créditos fazendários, de incentivo ao ambiente de negócios e também de informatização de todos os sistemas”, relata o secretário de Fazenda de Teresópolis.

Evento online ‘Governos do Futuro 2022’

Programação

• 09/11, quarta

9h: ‘Lançamento da 2ª Edição do Diagnóstico de Transformação Digital Municipal’.

Palestrantes: Luanna Roncaratti - Diretora de Portfólio da Secretaria de Governo Digital, e Cris Alessi - CEO da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.

• 10/11, quinta

9h: ‘Qual a infraestrutura necessária para avançar na transformação digital?’.

Palestrantes: Aldo Garcia - CEO da Betha Sistemas, e Marco Antônio Zanatta, CEO da Aprova Digital.

14h: ‘A comunicação digital para aumentar a produtividade de equipes e a arrecadação de tributos’.

Palestrantes: José Ribamar Sousa - Coordenador de Desenvolvimento e Inovação de Araguaína/TO, Talita Correa - Secretária de Planejamento e Governança de São Vicente/SP, José Moulin - Diretor da NEXTA, e Luis Antônio Macedo - Secretário de Fazenda e Planejamento de Areal/RJ.

16h: ‘Meios de pagamento digitais de tributos: uma realidade ainda pouco explorada pelos municípios brasileiros’.

Palestrantes: Ernesto Guerreiro Neto – Gerente de Soluções do Banco do Brasil, e Haroldo Almeida Filho – Coordenador de Arrecadação da Secretaria da Fazenda de Niterói/RJ.

• 11/11, sexta-feira

9h: ‘Como ter uma equipe preparada para implementar um governo digital?’.

Palestrantes: Dolores Galvão - CEO do IBEGESP, Aline Martins - Líder de Pesquisa & Desenvolvimento Colaborativo na Connected Places Catapult, e Bruno Bondarovsky - Subsecretário de Transparência e Governo Digital do Rio de Janeiro/RJ.

11h: ‘Inovação na Secretaria de Fazenda: desafios e cases’.

Palestrantes: Eduardo Loureiro - Diretor de Administração Tributária e Presidente da Junta de Impugnação Fiscal da Secretaria de Fazenda da Serra/ES; Fabiano Claussen Latini - Secretário de Fazenda de Teresópolis/RJ; Rafael Figueiredo – Controlador Geral de Recife/PE.

14h: ‘Cadastros municipais: técnicas, ferramentas e ações para conhecer no detalhe os contribuintes’.

Palestrantes: Fulvio Albertoni - Especialista em Finanças Públicas e Ex-Secretário de Finanças de Juiz de Fora/MG, Clei Rodrigues - Prefeito do Município de Gravatal/SC, e Aurílio Sérgio Costa Caiado - Secretário de Finanças de Campinas/SP.