Inspirações para o circuito Terê-Fri marcam o último dia da Missão Vem Pra Terê, na Serra GaúchaDivulgação

Publicado 10/11/2022 16:29

Junto com a equipe do SEBRAE RJ (região serrana II), o grupo participou, na manhã da última terça-feira (8), passou por atrações do Roteiro Turístico de Bento Gonçalves (RS) para absorver as melhores práticas adotadas na região, e trazê-las para o nosso Circuito Terê-Fri.

O projeto reúne 30 empreendimentos, os quais oferecem produtos e serviços diferentes e teve apoio do SEBRAE RS para efetuar melhorias a fim de gerar mais renda para a região, sem deixar de lado as características locais. Em média, o Roteiro recebe cerca de 150 mil visitantes por ano.

O apoio aos investimentos da região tem base em um fundo rotativo, que respeita regras, mas analisa as necessidades de cada membro. A associação realiza reuniões mensais para deliberar sobre as iniciativas e mantém um calendário de eventos anual para ações de marketing, medidas que também podem ser adotadas pelos empreendimentos existentes e futuros da rota Terê-Fri.

Os integrantes puderam conhecer a Casa da Ovelha, que comercializa produtos alimentícios e cosméticos com base no leite do animal; e a Casa do Tomate, a qual, além de restaurante, oferece extratos, bebidas e outros itens produzidos com o fruto.