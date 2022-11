Serviço: Confira o funcionamento dos órgãos municipais no feriado da Proclamação da República - Divulgação

Publicado 11/11/2022 14:12

Devido ao ponto facultativo desta segunda-feira, dia 14, e ao feriado nacional em comemoração ao Dia da Proclamação da República (Lei Federal 10.607/2002), celebrado em 15 de novembro, a Prefeitura de Teresópolis e os órgãos municipais, como escolas, creches e postos de saúde, encerram o expediente nesta sexta, 11/11, e retomam o atendimento ao público na próxima quarta, 16/11.

Porém, neste período, a população tem atendimento de saúde de urgência garantido na UPA 24 Horas, na Unidade de Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e no Serviço de Pronto Atendimento, em Bonsucesso, que funcionam em regime de plantão 24 horas.

A Defesa Civil trabalha sem interrupção, com equipes de plantão e atendimento pelo telefone de emergência 199. O recolhimento do lixo domiciliar será feito regularmente nos bairros com coleta realizada no sábado, segunda e terça. A fiscalização de trânsito seguirá normal com a Guarda Civil Municipal.

Durante o feriado prolongado, o público pode conferir as novidades da Feira de artesanato Teresópolis Artes Manuais, das 9h às 17h, no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo, com entrada franca.

O Horto Municipal de Teresópolis Carlos Guinle, no bairro Quarenta Casas, estará aberto para a visitação pública, das 8h às 16h, com entrada franca.

Na Feirinha do Alto, os cerca de 600 estandes e a praça de alimentação funcionarão de sábado, 12/11, até terça, 15/11, das 10h às 18h.

As duas sedes do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis funcionam neste feriado, das 8h às 17h, com entrada franca. Com acesso pelo bairro Granja Florestal, o núcleo Pedra da Tartaruga tem trilhas para caminhada e campo escola de escalada. Já a área de acampamento estará fechada de domingo, 13/11, até terça, 15/11. Localizada na Estrada de Santa Rita, 9.000, no 2º Distrito, a sede Santa Rita possui áreas para caminhada e trilha, lazer ao ar livre e observação de pássaros.