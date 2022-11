Teresópolis

‘Sinto Muito’: alunos da oficina Ato e Teatro encenam peça na Casa de Cultura Adolpho Bloch

No dia 27 de novembro, os alunos da oficina Ato e teatro no bairro de Fátima, apresentam a peça ‘Sinto Muito’, às 17h, com entrada franca

