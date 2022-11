Professora da Rede Municipal de Teresópolis recebe prêmio por projeto de Educação Financeira - Divulgação

Publicado 17/11/2022 13:28 | Atualizado 17/11/2022 13:53

O projeto ‘Educação Financeira: Conhecendo seu perfil para pensar no futuro’, da professora Eline das Flores Victer, aplicado aos alunos do 9⁰ ano da Escola Municipal Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho, localizada no Vale do Paraíso, ficou no TOP 5 do Prêmio Nacional BE de Educação Financeira para Escolas Públicas 2022. A iniciativa objetiva identificar, valorizar e divulgar educadores de todo o Brasil que desenvolvem e estimulam a temática da educação financeira em suas turmas. Foram premiados os dez melhores projetos.

“O projeto tem como foco um aprendizado que instrumentaliza nossos alunos para a vida, para fazer escolhas mais conscientes e ajudarem as suas famílias na administração financeira. Já pedi à secretária de Educação, Satiele Santos, para usar de inspiração e ampliar a iniciativa para as demais unidades do fundamental II da nossa rede. Parabéns para Eline e a todos os profissionais da escola e alunos por essa conquista!”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen.

A diretora da Escola M. Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho, Cristina Mosquera Rocha, enfatizou a importância de promover projetos voltados para a vida cotidiana de alunos e familiares. “Acreditamos que a educação é o melhor caminho para a transformação da sociedade. Propomos a toda equipe escolar que realize e participe de projetos que envolvam alunos e familiares numa perspectiva de conscientização e do desenvolvimento de práticas cotidianas. O trabalho da professora Eline nas turmas de 9⁰ ano no primeiro turno da escola veio engrandecer o nosso papel como educadores e abrir caminhos e alimentar sonhos para com os nossos alunos”, frisou Cristina Mosqueira Rocha.

Os dez professores responsáveis pelos melhores projetos receberam diploma, troféu, divulgação no site e menção honrosa. Entre eles, os cinco melhores receberam um prêmio em dinheiro. Os dez finalistas tiveram a oportunidade de se reunirem para uma tarde de premiações na sede da B3, a bolsa do Brasil, uma das empresas patrocinadoras do projeto, em São Paulo, no último dia 11 de novembro, entre eles, Eline.

A professora ressaltou a gratificação de ter seu projeto reconhecido. Foram mais de 100 projetos enviados, mais de 80 cidades e 14 estados concorrendo. “Estar entre os premiados nos faz acreditar que estamos no caminho certo. Falar de educação financeira para essas turmas trouxe esperança de um futuro melhor, mostrou que nada é impossível se eles estiverem focados e educados financeiramente se esforçarem e acreditarem em si. Ao promover a inserção da educação financeira em contexto escolar favorecemos caminhos para a redução das injustiças sociais, ao mesmo tempo, provocamos uma conscientização, alimentamos os sonhos e incentivamos a construção de novos caminhos”.

O Projeto



O projeto ‘Educação Financeira: Conhecendo seu perfil para pensar no futuro’ consiste na reflexão sobre educação financeira a partir do jogo ‘quem é você no jogo financeiro’ com o objetivo de que o aluno ao se conhecer, identificando o seu perfil, e conhecer o outro, e os demais perfis, quanto às relações de consumo e economia possa se conscientizar em relação à vida financeira futura, e refletir sobre o que precisa fazer hoje para alcançar seus objetivos para o futuro.

O jogo, desenvolvido por Eline e por seu aluno do Programa de Pós-Graduação Ensino das Ciências (PPGEC-UNIGRANRIO) Osmar Júnior, foi confeccionado através de pesquisa baseado nos documentos da ANBIMA e as características dos perfis financeiros: planejador, construtor, sonhador, camaleão e despreocupado, se tornando um projeto que aproxima Universidade e Escola, pesquisa e cotidiano de sala de aula, Unigranrio e Escola Municipal Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho, pois a professora atua nos dois segmentos e trabalha nas duas unidades de ensino.

“O jogo contém 19 perguntas sobre Educação Financeira e cada pergunta oportuniza reflexões sobre ações do dia a dia e a relação com o dinheiro, investimento e futuro. Cada pergunta tem cinco opções de respostas, cada uma relacionada a um perfil e é necessário que o aluno pense nas respostas que se encaixam em suas ações e reflita sobre sua educação financeira, se tornando uma oportunidade de fazê-lo refletir e dialogar e como pretende estar e agir no futuro”, pontuou Eline das Flores Victer.